وزير العمل يكلف الإدارات المركزية ومديريات العمل بتكثيف الجهود مع شُركاء مُبادرة “بداية”

وجه محمد جبران ،وزير العمل ،اليوم الأربعاء ،الإدارات المركزية ،ومديريات العمل بالمحافظات ،بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ،أمس الثلاثاء ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وهو ما يأتي اتساقاً مع ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للفترة” 2024 – 2027″..

وقال وزير العمل إن “الوزارة” تُساهم ،في هذه المُبادرة من خلال 34 وحدة تدريب مهني مُتنقلة ،منتشرة في المحافظات ،لتدريب وتأهيل الشباب ،وبالمجان ،على المهن التي يحتاجها سوق العمل ،وكذلك تنظيم 9 ملتقيات توظيف بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية،وبرنامج الأغذية العالمي ،لتوفير فُرص عمل حقيقية للشباب ،خاصة في محافظات الصعيد..