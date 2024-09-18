وزير العمل: تنظيم 9 ملتقيات توظيف لتوفير فُرص عمل للشباب ضمن مبادرة “بداية”

أكد محمد جبران وزير العمل، أنه سيتم تنظيم 9 ملتقيات توظيف بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية،وبرنامج الأغذية العالمي ،لتوفير فُرص عمل حقيقية للشباب ،خاصة في محافظات الصعيد.

وأشار إلى أن “الوزارة” تُشارك في تحقيق أهداف “مبادرة بداية” من خلال تنظيم ندوات توعوية ،تحت شعار “سلامتك تهمنا”،بالتنسيق مع القطاع الخاص،وذلك في مجالات نشر ثقافة “السلامة والصحة المهنية” للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية.

وتابع الوزير: كما تعمل “الوزارة” بحسب تصريحات الوزير محمد جبران ،على تكثيف الجهود لمد الحماية الإجتماعية للعمالة غير المنتظمة في المشروعات القومية ،والمُشاركة في خطة الكشف المبكر على الأمراض المُزمنة لهذه الفئة.

وتقوم” المبادرة” بالإضافة إلى الخدمات المُقدمة من خلال الوزارات والجهات المشاركة بتقديم برامج لرفع المهارات والجدارات المطلوبة للتوظيف والتأهيل لسوق العمل “خدمة التوظيف للشباب Youth Employment Service”، ويتم تنفيذ “المبادرة” على مدار الـ100 يوم،على مرحلتين على التوالي، حيث تستهدف المرحلة الأولي إلقاء الضوء على الخدمات التي تقدمها الحكومة بشكل تحفيزي في مجالات التنمية البشرية المختلفة من تعليم بمراحله والصحة والعمل والثقافة والرياضة والحماية الاجتماعية، بينما تأتي المرحلة الثانية “المشروع القومي للتنمية البشرية” الذي يخاطب المواطن المصري في جميع المراحل العمرية بكافة ربوع الجمهورية عن طريق التكامل بين مكونات وإمكانيات الدولة المصرية لتحقيق محاور التنمية البشرية الرئيسية من خلال برامج موجهة لكل فئة عمرية طبقاً لاحتياجاتها.