تعرف على نظام بطولة الدورى المصرى لموسم 2024 – 2025 كاملا

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة نظام بطولة الدورى المصرى الممتاز لموسم 2024 – 2025 عقب الاجتماع مع الأندية بمشروع الهدف.

وجاء نظام بطولة الدورى بإقامة مباريات الدور الأول على شكلة الطبيعى ثم مباريات الدور الثانى تقسم الى مجموعتين حيث يتنافس أول 9 فرق على اللقب والـ9 فرق الباقية للتنافس على الهبوط وهبوط فريقين فقط لدورى المحترفين.

كما قررت رابطة الأندية المصرية، التعاقد مع شركة ألمانية مسئولة عن تنظيم بطولات الـ«ويفا» والدوري الألمانى والإماراتى والتركى لتبدأ عملها فى الدورى المصرى مع بداية الموسم الجديد، خلال الاجتماع الذي يعقد اليوم بحضور ممثلى أندية الدورى المصرى الممتاز لاختيار شكل الدورى فى الموسم الجديد، والذى يُعد موسما استثنائيًا.

وتوافد مندوبو أندية الدورى المصرى الممتاز على حضور اجتماع رابطة الأندية مع أندية الدوري المصرى الممتاز، من أجل الاستقرار على شكل الدورى فى الموسم الجديد.

وتواجد فى الاجتماع رئيس اتحاد الكرة جمال علام، وممثلى رابطة الأندية، أحمد دياب وثروت سويلم وخالد رفعت وشريف صالح، بالإضافة إلى مندوبى أندية الدورى المصرى الممتاز، كما تواجد رئيس الشركة المتحدة للرياضة محمد يحيى، ونائب رئيس الشركة المتحدة للرياضة سيف الوزيرى.

وجاء نظام بطولة الدورى المصرى لموسم 2024 – 2025 كالتالى :

* إنطلاق المسابقة 30 أكتوبر المقبل

* نهاية المسابقة 6 يونيو

* تتكون البطولة من 18 فريقا

* تقام البطولة في المرحلة الأولى من دور واحد

* الدور الثانى يتم تقسيم الفرق لمجموعتين 9 و9 الأولى تضم أصحاب المراكز من الأول حتى التاسع والثانية من العاشر إلى الـ18.

* ينتقل كل نادٍ فى المرحلة الثانية بعدد نقاطها سواء المنافسة على اللقب أو المتصارعة على الهبوط.

* يهبط فريقين فقط في نهاية الموسم.