اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك أمام الشرطة الكينى

يُعقد فى الرابعة عصر اليوم «الخميس»، الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك أمام الشرطة الكينى بأحد فنادق القاهرة، قبل المواجهة المقرر لها يوم «الجمعة» المقبل، ضمن إياب دور الـ«32» لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويحضر الاجتماع الفنى من الزمالك كل من: المدير الإدارى عمرو أبو العز، ومسؤول المهمات بالنادى مصطفى ميلا، إلى جانب ممثلى نادى الشرطة الكينى، وطاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء للاتفاق على زى الفريقين فى المباراة وبعض الأمور الإدارية والتنظيمية.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الشرطة الكينى، على ملعب استاد القاهرة الدولى، فى الثامنة مساء غدٍ «الجمعة»، فى إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم «السبت» الماضى، على ملعب «نيايو» الوطنى، فى العاصمة الكينية نيروبى، وانتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.