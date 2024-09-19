اتجاه لإراحة رامى ربيعة من لقاء الأهلى أمام جورماهيا الكينى

يفكر الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولى، فى إراحة رامى ربيعة وعدم مشاركته في مباراة جورماهيا الكينى يوم «السبت» المقبل، ضمن إياب دور الـ«32» لبطولة دورى أبطال إفريقيا، من أجل منحه الراحة الكافية، فى ظل عدم حصوله على الراحة المطلوبة.

وشارك رامى ربيعة فى معسكر منتخب مصر الأخير، ثم انتظم فى معسكر فريقه قبل مباراة جورماهيا الماضية، ويخطط الجهاز الفنى لإراحته حتى يكون فى أتم جاهزية فنية قبل مباراة السوبر الإفريقى أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر الجارى بالسعودية، وهو ما سيتحدد خلال الساعات القادمة.