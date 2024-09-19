جلسات عقب مران الزمالك مع حسام عبد المجيد والجزيرى

عقد المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، والمدرب المساعدأحمد مجدى، جلسة خاصة مع مدافع الفريق حسام عبد المجيد، عقب مران أمس «الأربعاء»، والذى أقيم على ملعب النادى.

وحرص المدير الفنى جوميز، على منح المدافع تعليمات فنية خاصة قبل مواجهة الفريق المقبلة أمام الشرطة الكينى، ثم عقد جوميز بعد ذلك، جلسة مع مهاجم الفريق سيف الدين الجزيري، لمنحه بعض التعليمات.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الشرطة الكينى باستاد القاهرة الدولى فى الثامنة مساء غدٍ «الجمعة»، ضمن إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.