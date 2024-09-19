الزمالك يسافر إلى السعودية قبل 3 أيام من لقاء السوبر الأفريقى أمام الأهلى

استقر الجهاز الفنى للزمالك على موعد السفر إلى السعودية، استعدادا للقاء السوبر الأفريقى المُرتقب أمام الأهلى المقرر له 27 سبتمبر الجارى فى السعودية، حيث قرر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، السفر إلى السعودية قبل المباراة بثلاثة أيام لمنح لاعبيه الراحة الكافية، والدخول فى أجواء اللقاء.

ويشهد السوبر الأفريقي بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، الظهور الأول لصفقات القلعة البيضاء الجديدة التي تعاقد معها النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وتعاقد نادى الزمالك مع 5 لاعبين فى الميركاتو الصيفى هم: الفلسطينى عمر فرج، المغربى محمود بنتايك، البولندى كونراد ميشالاك، السنغالى سيدى ندياى، ومحمد حمدى، من أجل تقديم الإضافة للفريق الأبيض فى الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يعتمد المدير الفنى للزمالك على الصفقات الجديدة، فى السوبر الأفريقي أمام الأهلى، لتقوية صفوف الفريق، لتشهد المباراة أول ظهور للاعبين الجدد.