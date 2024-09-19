الزمالك يؤجل ضم مدافع جديد إلى ما بعد السوبر الإفريقى أمام الأهلى

طلب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، تأجيل التفاوض مع أية صفقات جديدة خاصة فى مركز الدفاع الى بعد مباراة السوبر الافريقى امام النادى الاهلى، حيث يسعى الزمالك لتدعيم مركز الدفاع وفقا لحاجة الفريق، خاصة بعد رحيل ياسر حمد ومحمد علاء.

ويلتقى فريق نادى الزمالك مع نظيره فريق النادى الاهلى يوم 27 سبتمبر الجارى، فى مباراة السوبر الافريقى، والتى ستقام بالسعودية خلال الشهر الجارى.

ويشهد السوبر الأفريقي بين الأهلى والزمالك أول ظهور لصفقات القلعة البيضاء الجديدة التي تعاقد معها النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية،من أجل تدعيم صفوف الفريق.