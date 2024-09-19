وزارة العمل: ندوة تثقيفية عمالية وتسليم ٤٥ عقد عمل لشباب بمحافظة أسوان

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسوان ، ندوة تثقيفية عمالية ، بمقر فندق كتراكت أسوان ، وبمشاركة ٧ منشآت سياحية أخري ، للعاملين بهذه المنشآت السياحية ، وفعاليات تسليم عدد ٤٥ عقد عمل لشباب راغب في العمل منهم عدد ١٥ عقد لذوي الهمم للعمل بعدد من المنشآت السياحية بمحافظة أسوان ، وذلك فى إطار جهود المديرية من خلال الإدارات المختلفة ومكاتب العمل لتوفير فرص عمل تليق بالشباب من الجنسين لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لديهم وتوفير حياة كريمة لهم مع متابعة العاملين بالقطاع الخاص وتوعيتهم وتثقيفهم مع الحفاظ على بيئة عمل متوازنة في المنشآت ، وذلك لطرفي العملية الإنتاجية صاحب العمل والعمال ..

وأوضحت ليلى عطا الله مدير مديرية العمل بأسوان ، فى تقريرها للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة ، وأضافت مدير المديرية ، أنه جرى توفير فرص العمل من خلال التعاون مع عدد من المنشآت السياحية بأسوان والتنسيق معها لتسليم عقود العمل للشباب ، كما أن الندوة تضمنت التعريف بقانون العمل رقم ١١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، وعقد العمل الفردي وفترة الاختبار ،وأحكام تشغيل النساء وفقاً لما ورد فى القانون ، حاضر خلالها محمد سعد الدين مدير إدارة الرعاية بالمديرية ، وعبد الحليم محمود مدير مكتب عمل أسوان ..