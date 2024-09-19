محافظ القليوبية يسلم 300 شنطة مدرسية لاسر برنامج تكافل وكرامة ضمن مبادرة” بداية”

شهد أيمن عطية ، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، الاحتفالية التي أقامتها محافظة القليوبية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لتوزيع شنط المدارس للأطفال بمستلزماتها مجانًا على الفئات الأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة

.جاء ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «بداية جديدة لبناء الإنسان» حيث تم توزيع 300شنطة وأدوات مدرسية، وبحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظة والأستاذة أميمة رفعت ، وكيل مديرية التضامن الإجتماعي ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقدم المحافظ، التهاني للأطفال بمناسبة العام الدراسي الجديد 2024 – 2025، متمنيًا لهم عامًا مليئًا بالنجاح والتفوق، وأنّ يكونوا من الأوائل دائمًا، داعيًا الجميع إلى التكاتف والتعاون في دعم أبناء المحافظة، موجهًا الشكر لكل الجمعيات التي ساهمت في الاحتفالية ، ولكل القائمين على رعاية هذه الاسر.

وكلّف محافظ القليوبية، بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية بالمحافظة وكفالة الأيتام والأولى بالرعاية، حرصًا على تربيتهم في جو تسوده العزة والرحمة، والالتزام بقواعد القيم الإنسانية والأخلاق لبناء المجتمع، معلنا دعمه الكامل لجهود مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في دعم الأسر الأكثر احتياجا في كافة المناسبات والفعاليات وخاصة فعاليات توفير الأدوات والحقائب المدرسية للأطفال بالمجان قبل بداية العام الدراسي للمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية.