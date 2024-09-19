إعارة يوسف عبد الحفيظ من الأهلى إلى سيراميكا كليوباترا

أعلن النادى الأهلى إعارة لاعبه يوسف سيد عبد الحفيظ إلى نادى سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة موسم واحد.

وكتب النادي الأهلي عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «وافق النادى على إعارة يوسف سيد عبد الحفيظ، أحد المواهب الصاعدة مواليد 2005، إلى نادى سيراميكا لمدة عام واحد».

وأضاف بيان النادى الأهلى: «جاء ذلك بعد التنسيق مع الجهاز الفنى للفريق الأول، والتشاور مع رئيس قطاع الناشئين وليد سليمان، والمدير الفنى للقطاع بدر رجب، والتأكيد على إتاحة الفرصة للاعب للمشاركة في المباريات الرسمية بمعدل أكبر، واكتساب الخبرات وتحقيق الاستفادة الفنية والبدنية، لا سيما وأنه من العناصر الواعدة والمرشحة لتكون أحد التدعيمات للفريق الأول فى السنوات القبلة».

وتأتى إعارة يوسف سيد عبد الحفيظ رغم إعلان الأهلى فى وقت سابق قيد اللاعب فى القائمة الإفريقية الفريق فى الموسم الجديد.