  وزير التربية والتعليم يصل محافظة أسيوط لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد

في مستهل زيارة تشمل عدة محافظات، وصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم إلى مقر ديوان عام محافظة أسيوط؛ لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بالمحافظة ومتابعة تنفيذ الآليات والحلول التي نفذتها الإدارات التعليمية المختلفة بالمديرية لمواجهة تحديات الكثافة الطلابية وسد العجز في المعلمين.

وفى مستهل اللقاء، أكد محمد عبد اللطيف، حرصه على تعزيز كافة سبل التعاون مع المحافظة للارتقاء بالعملية التعليمية وتنفيذ الخطط التي وضعتها الوزارة لتحسين جودة التعليم، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب والمعلمين؛ بما يضمن سير العملية التعليمية بشكل منضبط وجاذب للطلاب.

ومن جهته، رحب اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط بالسيد الوزير محمد عبد اللطيف وقيادات التعليم، مؤكدًا أن المحافظة تسعي بكل قوة لدعم العملية التعليمية، وتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وجاذبة.

ومن المقرر أن يتفقد وزير والتعليم ومحافظ اسيوط عدد من المدارس بالمحافظة لمتابعة جاهزيتها للعام الدراسى الجديد.