وزير العمل يُعلن عن 6200 فرصة عمل في مشروع محطة الضبعة النووية

وبحسب بيان صحفي تتوفر هذه الفرص بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية ،التي تحتاج إلى 2300 حداد مسلح ،و 900 عامل خرسانة، و700 لحام ، و 500 عامل تركيب أنظمة تهوية ، و 1300 عامل تركيب الهياكل الخرسانية المسلحة،و500 كهربائي..وأوضحت هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة أنه يمكن التقديم على فرص العمل هذه عن طريق الدخول على موقع الوزارة الرسمي،ثم الضغط على باب “تسجيل البيانات على فرص العمل بالضبعة”،أو الدخول مباشرة للتسجيل على رابط :،وقالت أن المميزات،والشروط،والأوراق المطلوبة للالتحاق بهذه الفرص هي:1- شهادة قياس مهارة بالمهنة المتقدم عليها ،ويشترك خبرة سنة..2-استمارة الفحص الطبي “111” ..3- تتراوح الرواتب من 9000 إلى 25000 جنيه طبقا للمهنة والخبرة..4- العمل 8 ساعات يوميا ،إضافة إلى ساعة إضافي ،وفترة راحة للغداء لمدة ساعتين ..5- العمل 6 أيام أسبوعياً ..6- توفير سكن ،ووسيلة انتقال للعمل والعودة ..7- 3 وجبات كل يوم ..