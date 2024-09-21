وزير قطاع الأعمال يتفقد سير العمل بشركة النصر للكيماويات الدوائية

قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة إلى شركة النصر للكيماويات الدوائية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، حيث كان في استقباله المهندس أشرف عطيه محافظ القليوبية.

في مستهل الزيارة، عقد الوزير والمحافظ لقاء مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وتمت مناقشة عدد الموضوعات وتبادل الرؤى والمقترحات بشأن الشركات التابعة للوزارة الواقعة في نطاق المحافظة، حيث أكد المهندس محمد شيمي الحرص على التواصل الفعال والتنسيق المستمر مع نواب البرلمان والرد على استفساراتهم.

تأتي الزيارة في إطار الجولات الميدانية المستمرة لوزير قطاع الأعمال العام لتفقد سير العمل بالشركات التابعة، ومتابعة موقف مشروعاتها على أرض الواقع، ومناقشة سبل الاستغلال الأمثل للأصول والطاقات المتاحة واستعراض الفرص الاستثمارية.