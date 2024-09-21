منتخب مصر بطلا للعالم لكرة اليد للكراسى المتحركة لأول مرة فى تاريخه

توج منتخب مصر لكرة اليد للكراسى المتحركة بلقب بطولة العالم فى نسختها الثانية، بعدما تغلب على منتخب أمريكا فى النهائى الذى أقيم بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

تغلب منتخب مصر على أمريكا فى النهائي بشوطين دون رد، حيث حقق “الفراعنة” الفوز فى الشوط الأول بنتيجة 6-1 ثم فى الشوط الثاني بنتيجة 12-6.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز بلقب بطولة العالم للمرة الأولى في التاريخ بعد أن حقق الميدالية الفضية فى النسخة الأولى بمصر.

فيما حقق منتخب البرازيل الميدالية البرونزية بعد الفوز على منتخب فرنسا بنتيجة 2-0.

وضمت قائمة المنتخب المصري كلًا من: “سامى منصور، توبة مجدى، محمد أنور، محمد حسب النبى، ربيع حسنى، أحمد عصام خليل، مجدى طلعت، أحمد صلاح، آيات أحمد، وإيمان حسن”.

ويضم الجهاز الفنى كلًا من: “الدكتور عادل إبراهيم المشرف العام على المنتخب، وائل عبد العاطي مديرًا فنيًا، محمد فرج مدربًا، محمد عبد المنعم مديرًا إداريًا، والدكتور أحمد أكرم، والدكتور منة الله محمد أخصائي العلاج الطبيعي”.

ويذكر أن البطولة شارك بها 8 منتخبات وهى: “مصر، البرازيل، اليابان، فرنسا، أمريكا، الهند، البرتغال، وشيلى.