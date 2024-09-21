بثلاثية مكررة.. الأهلى يفوز على جور ماهيا ويتأهل لدور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا

للمرة الثانية تواليًا، كرر فريق النادى الأهلى فوزه على جورماهيا الكينى بثلاثة أهداف دون رد مساء اليوم “السبت”فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولى، ضمن إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، ليتأهل حامل اللقب لدور المجموعات.

وكان الأهلى قد فاز بثلاثة أهداف دون رد أيضا في مباراة الذهاب بكينيا ليتأهل بمجموع المباراتين 6-0 لدور المجموعات بحثا عن اللقب الثالث عشر.

تقدم الأهلى في الشوط الأول عن طريق رامى ربيعة فى الدقيقة 23 ثم أحرز الفلسطينى وسام أبو على الهدف الثانى في الدقيقة 54، ثم أكمل طاهر محمد طاهر الثلاثية في الدقيقة 91 ليكرر الأهلى فوزه بثلاثية ويتأهل لدور المجموعات.

دخل الأهلى المباراة بنفس تشكيل مباراة الذهاب التى أقيمت فى العاصمة الكينية نيروبى، وفاز بها الفريق بثلاثية نظيفة، معتمدًا على تحركات ثلاثي الوسط المهاجم بيرسي تاو وحسين الشحات وإمام عاشور خلف وسام أبو علي رأس الحربة.

تنوعت هجمات الأهلى من العمق والأطراف لكنها لم تصل للنهاية السعيدة نتيجة لعدم إتقان اللمسة الأخيرة في العديد من التمريرات التى لم تكن موفقة بالقدر الكافى.

وينجح رامى ربيعة فى قص شريط التهديف برأسية رائعة من عرضية يحيى عطية الله سكنت الزاوية اليمنى للحارس جاد ماتيوس في الدقيقة 24، مكررًا سيناريو مباراة الذهاب عندما افتتح رامي أيضًا التسجيل وفتح الطريق أمام الثلاثية النظيفة التى عاد بها الأهلى من كينيا.

ويبدأ الأهلى الشوط الثانى بدون تغييرات وجاءت بداية الشوط الثانى كما هو الحال فى بداية الشوط الثانى، ونجح وسام أبو على في تسجيل الهدف الثانى للأهلى فى الدقيقة 54 بعد تمريرة رائعة بدأت من عند أكرم توفيق وأهداها يحيى عطية الله لوسام والذى سددها فى المرمى الخالى.

وفى الدقيقة 91 أحرز طاهر محمد طاهر الهدف الثالث للأهلى بطريقة رائعة بعد تسديدة أرضية قوية من الجبهة اليمنى مرت على يمين الحارس وسكنت الشباك، واستمرت النتيجة حتى نهاية اللقاء بفوز الأهلى بثلاثية نظيفة وهى نفس نتيجة لقاء الذهاب.