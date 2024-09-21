الأهلى يحتفل بتتويجه بدرع الدورى رقم 44 فى تاريخه

أصبح فريق النادى الأهلى أول فريق مصرى يتوج بـ درع الدورى المصرى رقم 44 فى تاريخه، بعد تغيير تصميمه واستبدال الدرع المتعارف عليه فى المواسم الماضية منذ انطلاق مسابقة الدورى المصرى.

واحتفل فريق النادى الأهلى بتتويجه بدرع الدورى المصرى رقم 44 فى تاريخه، عقب نهاية مباراة فريقها أمام جورماهيا الكينى، حيث تأجل الاحتفال بدرع الدورى رقم 44، والذى تُوج به الفريق الأحمر فى الموسم الماضى، بسبب حصول لاعبى الأهلى والجهاز الفنى على راحة سلبية.

وارتدى لاعبو الأهلى قميصا أسود يحمل اسم الشركة المتحدة الراعية للنادى الأهلى، فى ليلة الاحتفال بالدرع رقم 44 عقب انتهاء مباراته أمام جورماهيا الكينى.