السماوى يفوز على الجيش الرواندى بثلاثية ويتأهل لدور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز من تخطى عقبة الجيش الرواندى بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب استاد الدفاع الجوى، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، ليتأهل الفريق السماوى لدور المجموعات، نظرا لانتهاء لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابى بين الفريقين بهدف لمثله.

تقدم الجيش الرواندى بأول أهداف اللقاء عن طريق داودا سيدو فى الدقيقة 12، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وتعادل المغربى محمد الشيبى لبيراميدز فى الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وفى الشوط الثانى استطاع بيراميدز السيطرة على المباراة من البداية حتى النهاية، وفى الدقيقة 67 يتمكن فيستون ماييلى من إحراز الهدف الثانى برأسية متقنة، وفى الوقت بدل الضائع أحرز كريم حافظ الهدف الثالث من ضربة جزاء احتسبها حكم اللقاء للبديل محمود زلاكه.