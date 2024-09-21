المصريين الأحرار يهنئ المنتخب الوطني لكرة اليد للكراسي المتحركة بفوزه التاريخي

يتقدم حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بأسمى التهاني للمنتخب الوطني لكرة اليد للكراسي المتحركة بمناسبة فوزه التاريخي بلقب بطولة العالم لاول مرة في تاريخ أفريقيا والعرب.

وقال الحزب ، إن الفوز يعكس عظمة أبناء مصر وقدرتهم على التغلب وتجاوز كافة التحديات، ويجسد الإصرار والعزيمة التي تحلى بها الأبطال الذين حصدوا هذا الفوز، ليكونوا نموذجًا يحتذى به في الإصرار والتفوق.

وإذ يعرب حزب المصريين الأحرار عن بالغ الشكر والتقدير للقيادة السياسية التي منحت أبناءنا من ذوي الهمم الدعم اللازم، مما كان له الأثر البالغ في تحقيق هذا الإنجاز العظيم.