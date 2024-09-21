الطائفة الإنجيلية تهنئ المنتخب الوطني لكرة اليد للكراسي المتحركة بفوزه التاريخي بلقب بطولة العالم

هنأ الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر منتخب مصر الوطني لكرة اليد للكراسي المتحركة بعد فوزه التاريخي بلقب بطولة العالم.

وقال رئيس الطائفة إنه إنجاز مصري غير مسبوق للعرب وأفريقيا، يجسد هذا النجاح كفاءة وعزيمة وإصرار اللاعبين، ويعكس الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية لذوي الهمم.

واختتم: نحتفل اليوم جميعًا بهذا الفوز العظيم، ونتمنى لكم المزيد من التقدم والنجاحات في المستقبل.