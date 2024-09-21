نائبة التجمع تتقدم بسؤال برلماني بشأن تخفيض الدعم عن اسطوانات الغاز

تقدمت النائبة سلمى مراد، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، بخصوص قيام شركة بتروجاس بمخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر يوم الاربعاء الموافق 18 سبتمبر الجاري بشأن تخفيض الدعم عن اسطوانات الغاز حيث وصل سعر اسطوانة الغاز للاستهلاك المنزلي وزن 12.5 كجم إلى 150 جنيه، واسطوانة الغاز للاستهلاك التجاري 25 كجم إلى 200 جنيه، بينما أعلنت شركة بتروجاس رفع سعر اسطوانة الغاز للاستهلاك التجاري وزن 25 كجم إلى 300 جنيه بدلًا من 200 جنيه المعلنة بقرار رئيس مجلس الوزراء.

وتساءلت النائبة هل شركة بتروجاس تعمل بعيدًا عن سياسات الدولة وتقوم بالتسعير طبقا لهوى مجلس إدارتها!

أم انها تقوم بضرب قرارات الحكومة عرض الحائط وتفرض تسعيرة خاصة بها؟

واستنكرت النائبة تخاذل الحكومة في التصدي لهذا الاعتداء الصارخ على قرارات رئيس مجلس الوزراء وعلي حق المواطن في الحصول على الخدمة المقدمة طبقا للأسعار المعلنة.