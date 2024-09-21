وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع “النصر للكيماويات الدوائية” ومشروعات التوافق مع ممارسات التصنيع الجيد

قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية، بجولة ميدانية في مصانع شركة النصر للكيماويات الدوائية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

شملت الجولة عددا من الأقسام والوحدات الإنتاجية، والمشروعات المنفذة للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد في خطوط إنتاج المحاليل الطبية الوريدية والمستحضرات الصيدلية البشرية، كما تفقد الوزير مصانع الأملاح المعدنية والاسبرين وأدوية السكر. واستعرض المهندس محمد شيمي، خلال اجتماعه وقيادات الشركة، مؤشرات الأداء وحجم الطاقات الإنتاجية والخطط المستقبلية، موجها بضرورة زيادة معدلات الإنتاج وسرعة استكمال أعمال التطوير وتحقيق أقصى استفادة من الأصول المتاحة من خلال الشراكات لرفع الطاقات الإنتاجية، بما يسهم في النهوض بأداء الشركة كإحدى قلاع صناعة الدواء وتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.