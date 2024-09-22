عمر الساعى يدخل حسابات كولر فى مباراة السوبر الأفريقى

دخل لاعب خط وسط النادى الأهلى عمر الساعى، حسابات المدير الفنى للفريق، السويسرى مارسيل كولر، فى مباراة الزمالك المقبلة بكأس السوبر الأفريقى، بعدما غاب اللاعب عن تسجيل ظهوره الأول مع المارد الأحمر فى مباراتى جورماهيا الكينى بدور الـ«32» لدورى أبطال أفريقيا بسبب عدم القيد أفريقيًا.

وقيد الأهلي عمر الساعى بعد 31 أغسطس الماضى، والذى كان آخر موعد للقيد فى القائمة الأولى، ليغيب عن مباراتى دور الـ«32» لدورى الأبطال، وسيكون من حقه المشاركة مع الفريق ابتداءًا من دور المجموعات، بجانب مباراة السوبر الأفريقى بشكل طبيعى.

وأنهى مسئولو النادى الأهلي إجراءات السفر إلى السعودية لخوض بطولة السوبر الأفريقي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل بالرياض، وقام الجهاز الإدارى للفريق بإنهاء إجراءات السفر بالتنسيق مع السفارة السعودية بالقاهرة والاتحاد الأفريقى لكرة القدم الـ«كاف».