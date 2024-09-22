اتحاد الكرة يُحدد موعد لكأس السوبر المصرى للكرة النسائية

كشفت عضو اتحاد الكرة المشرف على الكرة النسائية دينا الرفاعى، عن موعد إقامة مباراة كأس السوبر المصرى للكرة النسائية بين وادى دجلة وتوت عنخ آمون، وقالت دينا الرفاعى، إن المباراة ستقام يوم «الخميس» المقبل 26 سبتمبر فى الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

من ناحية أخرى، يستقبل مركز شباب الجزيرة قمة الأهلى والزمالك التاريخية فى دورى الكرة النسائية، كأول قمة تجمع القطبين بعد تكوين فرق للسيدات هذا الموسم، وفقًا لاشتراطات المشاركة فى المسابقات القارية.

ويدرس الاتحاد المصرى لكرة القدم وإدارة المسابقات إطلاق دورى الكرة النسائية فى الموسم الجديد 15 أكتوبر المقبل، بعد إقامة قرعة الدورى الممتاز ودورى القسم الثانى.