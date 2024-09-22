طلب إحاطة بشأن مخالفات اتحاد كرة السلة المصري وإخفاقات التأهل للأولمبياد

تقدم النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بشأن مخالفات باتحاد كرة السلة المصري.

وبحسب طلب الإحاطة المقدم؛ فهناك مخالفات جسيمة باتحاد كرة السلة المصري في التأهل إلي الأولمبياد، وإخفاقات المتتالية لمنتخب مصر، كما أن هناك أموال طائلة صرفت بهذا الملف دون تحقيق نتائج، علاوة على استمرار رئيس الاتحاد الحالي منذ أكثر من عشرون عامًا بين عضو ورئيس مجلس إدارة وكذلك تعيين ابنه محمد مجدي أبوفريخة مدرب عام لمنتخب الناشئين منذ أكثر من ستة سنوات.

وأشار طلب الإحاطة إلى استبعاد مراكز الشباب من الجمعية العمومية ووضع شروط قاسية للترشح لضمان الانتخابات.