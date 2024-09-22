تعرف على موعد قرعة الدورى المصرى وإعلان الجدول كاملًا

تجرى رابطة الأندية المصرية المحترفة مراسم سحب قرعة الدورى المصرى الجديد أوائل شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم إعلان جدول الدورى كاملًا خلال الأسبوع الأول من الشهر ذاته.

ويقام الدورى الجديد بشكل استثنائى، حيث يقام من دور واحد، ثم يتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين، الأولى تضم الفرق أصحاب المراكز التسعة الأولى للتنافس على اللقب والمربع الذهبى، بينما تتضمن المجموعة الثانية الفرق الأخرى وعددها 9 أيضا للنجاة من الهبوط، وفى النهاية يهبط فريقان فقط إلى دورى المحترفين.

وفى سياق متصل، أكد المتحدث الرسمى لرابطة الأندية ثروت سويلم، عدم تأجيل مباراة الأهلى فى الأسبوع الأول من عمر الدورى الممتاز الجديد بسبب ارتباطه بمباراة يوم 29 أكتوبر المقبل فى كأس العالم للأندية.

وأوضح ثروت سويلم، أن الشكل الاستثنائى للدورى فى الموسم الجديد سيكون 26 جولة، ويبدأ 30 أكتوبر وينتهي 6 يونيو المقبل، ولن تكون هناك مؤجلات، ولن يكون هناك مشاكل مع مدرب المنتخب حسام حسن، بشأن مباريات المسابقة، وسيتم إجراء قرعة بشأن ملعب المباراة في الدور الأول.