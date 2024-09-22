جوميز يضم صفقات الزمالك الجديدة لقائمة مباراة السوبر الأفريقى أمام الأهلى

استقر المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، على ضم الصفقات الجديدة لقائمة الفريق التى ستسافر إلى السعودية استعدادًا لمواجهة الأهلى يوم «الجمعة» المقبل، فى بطولة السوبر الأفريقى بالمملكة العربية السعودية.

ومن المنتظر أن تضم قائمة الزمالك التى ستتوجه إلى السعودية اللاعبين الجدد، وهم الفلسطينى عمر فرج، والمغربى محمود بنتايك، والبولندى كونراد ميشالاك، ومحمد حمدى والسنغالى سيدى ندياى المقيد تحت السن.

ويستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، لمواجهة الأهلى على لقب السوبر الأفريقى، بعدما حصد الفريق الأبيض تأشيرة دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية عقب تخطى عقبة الشرطة الكينى 3-1 بمجموع المباراتين.