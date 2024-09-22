مارسيل كولر: الأهلى أقوى من أى وقت مضى

وجه المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مارسيل كولر، رسالة لجماهير الفريق بعد تسلم الدرع الجديد لبطولة الدورى عقب الفوز على جور ماهيا الكينى بثلاثية مساء أمس «السبت» فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

وكتب كولر عبر حسابه الرسمى على شبكة «فيسبوك»، قال فيها: «عشاق الأهلى الأعزاء، من أعماق قلوبنا نشكركم على دعمكم الدائم وشغفكم الكبير خلال الموسم الماضى».

وأضاف المدرب السويسرى: «بدونكم، لم يكن الطريق إلى لقب البطولة ممكنا، نحن فى الفريق نقدر ثقتكم ودعمكم لنا كثيرا، ومعا، سنواصل بذل قصارى جهدنا لتحقيق المزيد من النجاحات، وبدعمكم، نحن أقوى من أى وقت مضى ومستعدون لمواجهة التحديات القادمة».

وأختتم المدير الفنى للنادى الأهلى مارسيل كولر، رسالته قائلًا: «شكرا لولائكم الرائع، ودعونا نواصل تحقيق الإنجازات العظيمة».

ويستعد الأهلى لمواجهة مرتقبة أمام الزمالك، والمقرر لها يوم «الجمعة» المقبل فى العاصمة السعودية الرياض بكأس السوبر الأفريقى.