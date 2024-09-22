“التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء” ينظم ورشة عمل بتجارة بنها

نظمت الوحدة المركزية للتخطيط الاستراتيجي بجامعة بنها ورشة عمل عن “التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء” بكلية التجارة وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

جاء ذلك بحضور والدكتور مجدي المليجي القائم بعمل عميد كلية التجارة، والوكلاء ، والدكتورة فاطمة محمد عبدالوهاب مدير التخطيط الاستراتيجي للجامعة، ولجنة مراجعة الخطة الاستراتيجية بالكلية، وفريق إعداد الخطة الاستراتيجية بكليات التجارة، والزراعة، والعلاج الطبيعي .

وأكدت الدكتورة فاطمة عبد الوهاب علي حرص الوحدة المركزية للتخطيط الاستراتيجي بالجامعة تدريب الفريق التنفيذي للخطة الاستراتيجية بالكلية وتنمية مهاراته في متابعة تنفيذ الخطة من خلال تعريفهم بنظام المتابعة الإلكترونية “أداء” وكيفية إدخال البرامج ومؤشرات الأداء وإنجازات الكلية على تطبيق أداء ، مشيرة إلي إلي أوجه الدعم التي تقدمها الجامعة لتوطين استخدام تطبيق أداء في متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية للجامعة والكليات.

من جانبه أشاد الدكتور مجدي المليجي بفريق التخطيط الاستراتيجي بالكلية واجتهاده في إنجاز الخطة في صورتها النهائية ، مؤكدا علي حرص الكلية على سرعة الانتهاء من إعداد خطتها الاستراتيجية واعتمادها وتفعيلها في أقرب وقت.