نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن يتفقد المشروعات القومية بالعبور الجديدة

تنفيذا لتوجيهات وزير الإسكان على ضرورة وضع جداول زمنية محددة ومضغوطة لتنفيذ أعمال الطرق “فرمة” والمرافق بالأراضي المضافة، والمتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ وكذا سرعة إزالة الاشغالات التي تعيق تنفيذ المخططات المعتمدة لتنمية وتطوير الأراضي المضافة قام اليوم أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن حيث قام الدكتور أحمد اسماعيل رئيس الجهاز بعرض تقديمي عن المشروعات القومية للطرق والمرافق داخل المدينة وكذلك عرض تقديمي عن آخر الأوضاع بملف التقنين للمناطق المضافة للمدينة .

استهل الزيارة التفقدية لمشروعات الطرق داخل المدينة‏ مروراً على طريق R3 بطول 5.8 كم الذى يربط منطقه الأمل بالطريق الدائري الاوسطي و طريق R4 بطول 11.2 كم والذي يربط بين الطريق الدائري والأوسطي و طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي وشدد المهندس /امين غنيم على اهميه الالتزام بالجوده في تنفيذ جميع بنود الاعمال والاهتمام بالاختبارات التي تتم على اعمال الطرق في المدينه.

‏ كما تفقد منطقة المجاورات (209م – 276م – 350م – 400م – 450م – 500م ) بمنطقة الأمل سابقا للوقوف على آخر أعمال المرافق و أعمال الفرم تمهيدا لتسليم قطع الأراضي قريبا للساده العملاء الذين تم توفيق اوضاعهم واكد سيادته على اهميه سرعه انجاز الاعمال والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد .

كما تم المرور على مشروع عداية الدفع الموجه أسفل طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي لتغذية المياه الي الشريط الخدمي والمساحات المضافة بمساحه 360 فدان بمدينه العبور الجديدة وذلك من خط المياه بمدينة الشروق كما تابع اخر مستجدات إنشاء غرفة محابس لتغذية الشريط الخدمي حيث انه سيرتبط بشبكة المياه الداخلية المغذية لمناطق التي يتم التقنين بها

و وجه بضرورة استمرار تكثيف الاعمال لنهو الاعمال المستهدفه فى المواعيد المحدده طبقا للبرامج الزمنية المحدده والتاكيد على جوده تنفيذ الاعمال في كل مراحل التنفيذ .