وزير العمل يلتقي وفدًا من المفوضية الأوروبية بالقاهرة

التقى محمد جبران وزير العمل ،اليوم الأحد ،بديوان عام “الوزارة” ،بالعاصمة الإدارية الجديدة،وفدًا من المفوضية الأوروبية بالقاهرة ،و مؤسسة التدريب الأوروبية ،إحدى وكالات الإتحاد الأوروبي، وذلك لبحث تفعيل سُبل التعاون المُشترك،في تحديث دليل التصنيف المهني بما يتماشى مع مُتغيرات سوق العمل ،والمهن المُستقبلية،وكذلك في مجالات “التدريب المهني”،وتنمية مهارات الشباب المصري،وتأهيله لسوق العمل في الداخل والخارج ،بمعايير دولية ،ودعم فُرص العمل والتوظيف.

رحب “الوزير” بهذا التعاون والمُشاركة،مُتطلعًا إلى إحداث نتائج على أرض الواقع،تماشيًا مع ثقافة الجمهورية الجديدة،وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..وإستعرض وزير العمل جهود “الوزارة” في تطوير منظومة التدريب المهني ،بالتعاون مع القطاع الخاص ،وشركاء العمل في الداخل والخارج ،مُشيرًا إلى ما تمتلكه وزارة العمل من مراكز تدريب مهني ثابتة ومُتنقلة تخدم أهداف الدولة المصرية ،في صناعة عامل مصري ماهر ومُدرب ،بحسب إحتياجات سوق العمل الخارجي ،وأكد الوزير على جاهزية وزارة العمل في توفير إحتياجات أسواق العمل الخارجية بعمالة ذات قياسات مهارية عصرية ومتطورة ،عليمة بحقوقها وواجباتها ..من جانبه أشاد ممثلي الاتحاد الأوربي ،بجهود الدولة المصرية خاصة في مجالات التدريب المهني والفني ،وسياسة “التدريب من أجل التشغيل” ،مؤكدًا حرصه على تفعيل التعاون مع وزارة العمل المصرية لما تمتلكه من مقومات في مجالات التدريب المهني ،ودورها في فهم سوق العمل من خلال إستراتيجيات ،أبرزها “الإستراتيجية الوطنية للتشغيل ” ،التي تعمل “الوزارة ” مع شركائها على سُرعة إصدارها ،كواحدة من أبرز أدوات فهم سوق العمل الداخلي والخارجي ،وطُرق التعامل معه..