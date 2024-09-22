وزارة الصناعة تُعلن نتائج الطرح الخاص بالمرحلة السابعة للأراضى عن طريق منصة مصر الصناعية الرقمية

تعلن وزارة الصناعة بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية و شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس) اليوم الاحد الموافق 22 سبتمبر 2024 عبر منصة مصر الصناعية الرقمية عن نتائج الطرح الخاص بالمرحلة السابعة للأراضى الصناعية والذي شمل ١١٢٤ قطعة أرض صناعية وذلك ب ١٤ محافظة (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الاسماعيلية، الفيوم، البحيرة، مرسى مطروح، شمال سيناء، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان) بمساحات متنوعة بإجمالي مساحة ٨ مليون ٤٨٢ ألف م٢ بأنشطة مختلفة (غذائي، دوائي، كيماوي، هندسي، تعديني، غزل ونسيج ومواد بناء)، وذلك عقب الانتهاء من فترة دراسة الطلبات.

واكد بيان وزارة الصناعة ان هذا الاعلان عبر المنصة يأتي في إطار حرص الوزارة على الشفافية التامة و تحقيق العدالة في عملية التخصيص، وانه سيتم إخطار المستثمرين عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) ورسائل بالبريد الإلكتروني . و لمعرفة النتيجة برجاء الدخول على المنصة من خلال الرابط التالي www.madein.eg

و اتباع الخطوات الأتية :

-انشأ حساب باستخدام نفس البريد الإلكتروني المستخدم اثناء التقديم على الخريطة الاستثمارية.

-سيتم ارسال OTP لتاكيد البريد الإلكتروني

-ثم قم تسجيل الدخول على المنصة.

-اضغط على رابط معرفة نتيجة الخريطة الاستثمارية

-ادخل رقم الطلب RQ number و اضغط بحث

-سيتم ظهور النتيجة

جدير بالذكر ان المنصة قد قامت مسبقاً باخطار المستثمرين المتقدمين على الخريطة الاستثمارية برسائل نصية قصيرة (SMS) تحتوي على رقم الطلب RQ الخاص بهم وذلك في 11 من الشهر الجاري مع التنويه بزيارة موقع المنصة للاستعلام عن نتائج الطرح وقت صدورها.

كما أكدت الوزارة في بيانها أن منصة مصر الصناعية الرقمية ستساهم في تسهيل عملية الاستثمار الصناعي من خلال توفير كافة الخدمات والمعلومات إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة الجهات المختلفة, والتي بدورها تُركز على دعم المستثمر في كل المراحل التي يمر بها بدءً من نشاطه مرورًا باستقرار أوضاعه ثم نمو الأعمال. و تستهدف المنصة أن تصبح القناة الرئيسية للتعامل بين المستثمرين الصناعيين وكافة الجهات المعنية.

وتوفر المنصة خاصية التنبيه التلقائي على المستثمر بمواعيد تجديد التراخيص والمستندات التي اقترب موعد انتهاء صلاحيتها، كما ستُتيح المنصة الخدمات التي يحتاجها المستثمر وكافة المعلومات والمستندات المطلوبة لإجراء الخدمات من خلال حساب مُؤمْن للمستثمر الصناعي يحتوي على المعلومات والمستندات الخاصة به والمُدخلة من خلاله، بالإضافة إلى الاحتفاظ بكافة طلبات الخدمات المُقدمة على المنصة مع حالة كل طلب.

علما بانه تم إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية في الأول من سبتمبر 2024، والتي تقدم مجموعة من الخدمات الرقمية للمستثمرين الصناعيين، ومنها:

خدمة تخصيص الأراضي الصناعية عبر الخريطة الاستثمارية.

خدمة إصدار رخصة التشغيل بالإخطار.

خدمة المتابعة السنوية.