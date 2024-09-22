المصرى البورسعيدى يعبر الهلال الليبى ويتأهل لدور المجموعات بالكونفيدرالية

بركلات الترجيح، حسم فريق المصرى البورسعيدى تأهله إلى دور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، بعد سيناريو درامى فى مباراته أمام الهلال الليبى.

وكان الهلال، قد فاز ذهابا بنتيجة 3-2، وفاجأ المصري بالتقدم عليه فى مباراة الإياب بهدف، ليرد البورسعيدى بثلاثية على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وفى الوقت الذى استعد فيه فريق المدرب علي ماهر لحسم تأهله بمجموع اللقائين بعد التقدم 3-1، سجل الضيف الليبى هدفا متأخرا في الوقت بدل من الضائع ليعادل نتيجة مباراة الذهاب، ويلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

تقدم الهلال في الدقيقة 17 عن طريق النيران الصديقة بعد هدف ذاتي سجله باهر المحمدى فى مرماه بطريق الخطأ، من متابعة لكرة عرضية.

ورد المصرى سريعا فى الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول، بهدف التعادل من رأسية ساقطة فى المرمى سجلها اللاعب صلاح محسن.

وقبل نهاية الشوط الأول نجح محسن فى أن يضيف هدفه الشخصى الثانى، وهو الثانى أيضا لفريقه ويضعه في المقدمة.

واستطاع المصري أن يسجل الهدف الثالث عن طريق البديل فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 84، ليحكم قبضته على بطاقة التأهل.

ومن خطأ دفاعى فى الثوانى الأخيرة، ومن كرة مقطوعة من لاعب الوسط محمود حمادة ارتدت بهدف هلال ، أعادت المباراة إلى نقطة الصفر ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

وفي الركلات الترجيحية تصدى محمود جاد لإحدى الكرات ليفوز المصرى إجمالا بنتيجة 5-3 فى الركلات.