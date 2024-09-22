العين الإماراتى يتخطى أوكلاند سيتى ويواجه الأهلى فى كأس إنتركونتيننتال

تأهل فريق العين الإماراتى إلى الدور الثانى من بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم لعام 2024 «كأس إنتركونتيننتال»، مساء اليوم “الأحد”، بعد تخطيه عقبة نظيره أوكلاند سيتى النيوزيلندى.

وحقق الفريق الإماراتي فوزًا ثمينًا على نظيره أوكلاند سيتى بنتيجة 6 – 2، فى المباراة التى أقيمت على ملعب هزاع بن زايد مساء اليوم “الأحد”، فى افتتاح النسخة الأولى من بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وسجل سداسية العين الإماراتى فى شباك أوكلاند سيتى، المغربى سفيان رحيمى «هدفين»، فابيو كاردوسو، سيكو باباجاساما، ماتياس بالاسيوس، الأرجنتينى كاكو.

ومن المقرر أن يواجه فريق العين الإماراتى فى الدور الثانى من بطولة كأس إنتركونتيننتال، فريق النادى الأهلى على ملعب استاد القاهرة الدولى، يوم 29 أكتوبر القادم.