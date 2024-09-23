الزمالك يتراجع عن صفقة هجومية محلية

صرف مسؤولو نادى الزمالك، النظر عن التعاقد مع صفقة هجومية محلية وذلك فى فترة سوق الانتقالات الصيفية.

وأفاد مصدرداخل النادى الأبيض، أن نادى الزمالك تراجع عن فكرة ضم مهاجم إنبى محمد أمين «قفة»، خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

ويأتي قرار الزمالك بشأن صفقة «قفة»، بسبب تمسك المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، باستمرار اللاعب حسام أشرف.

وكان نادى الزمالك، قد حسم فى الفترة الماضية، اتفاقه مع الفريق البترولى إنبى، حول صفقة محمد أمين لتدعيم خط هجومه فى الموسم الجديد، ولكن رغبة جوميز أوقفت الأمور.