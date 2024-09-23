جوائز مصر لرواد الأعمال تعلن عن الفائزين في نسختها الرابعة لعام 2024

أعلنت جوائز مصر لرواد الأعمال (EEA) عن الفائزين في فئاتها المختلفة خلال الحفل الختامي لنسختها الرابعة، الذي أُقيم في 21 سبتمبر في المتحف المصري الكبير، بحضور أكثر من 100 من قادة الأعمال ورواد الأعمال.

تأتي نسخة هذا العام من جوائز مصر لرواد الأعمال تحت شعار ” تخطي التحديات من خلال تعزيز القدرات واغتنام الفرص “، مما يعكس التزام المنصة الراسخ بتطوير نظام ريادة الأعمال.

في هذا السياق، أعرب عمرو منسي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Ievents، ومؤسس EEA ، عن فخره قائلاً: “نحن فخورون بمواصلة تنظيم هذا الحدث للسنة الرابعة على التوالي، حيث نشهد نموًا ملحوظًا في قدرات وإبداع الشباب المصريين. دعمنا لهم ليس مجرد التزام، بل هو جزء من رؤيتنا الاستراتيجية التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية. ومن هذا المنطلق، نعمل على توسيع نطاق هذه المنصة لتشمل المزيد من الشركاء والمبادرات، بهدف توفير فرص حقيقية وخلق مجتمع متكامل يتجاوز المنافسة التقليدية. كما شهدت النسخة الرابعة مشاركة إقليمية استثنائية من حيث المشاريع المقدمة وأعضاء لجنة التحكيم.”

• عمرو منسي: ” نعمل على توسيع نطاق هذه المنصة لتشمل المزيد من الشركاء والمبادرات، بهدف تقديم فرص حقيقية وخلق مجتمع متكامل يتجاوز حدود المنافسة التقليدية.”

فيما يلي أسماء الفائزين الذين تم اختيارهم لكل فئة:

جائزة التميز للشباب: Sight، حسين شهبندر: مؤسس الشركة

جائزة الرياضة والصحة: SR Padel، خالد ناجي: الرئيس التنفيذي، وسيف ابو سنه: المدير التنفيذي

جائزة الحلول التكنولوجية للخدمات التقليدية: ILLA Logistics، محمود الزومر: الرئيس التنفيذي، علاء جركس: المدير التنفيذي للعمليات، وأحمد صقر: المدير التنفيذي للعمليات

جائزة الفن إلى للأعمال: 2oolameme، عبد الرحمن سليم: الرئيس التنفيذي، وسارة أبو الخير: الرئيس التنفيذي للعمليات

جائزة الابتكار في المحتوى: Peace Cake، كريم أبو جمرة: الرئيس التنفيذي، أحمد يوسف: المدير التجاري، رندة حبيب: مديرة الحسابات ورئيسة قسم خدمة العملاء، أحمد صافي: قائد المحتوى، ومروان إمام: قائد المحتوى

جائزة الحلول الرقمية وتجربة العملاء: Synapse Analytics، أحمد أباظة: الرئيس التنفيذي، وجلال البشبيشي: المدير التنفيذي للعمليات

جائزة الاستدامة البيئية: Mozna، موسي خليل: الرئيس التنفيذي

جائزة الأعمال في مجال الموضة: Pepla، دينا المسلمي: المدير التنفيذي للإبداع، فرح المسلمي: المدير التنفيذي للعمليات، وعمر الأزهري: المدير المالي

جائزة التميز في مجال التكنولوجيا المالية: Menthum، هيمنشو شرمالي: الرئيس التنفيذي، وإسماعيل سرهانك: المدير التنفيذي للعمليات

جائزة التميز في التواجد العالمي والتصدير: Technobit، احمد عثمان: الرئيس التنفيذي

جائزة البطل المحلي: Raw African، ياسمين فكري: الرئيس التنفيذي، دينا فكري: الشريك المؤسس، وداليا فكري: الشريك المؤسس

جائزة الابتكار في تصميم المنتجات: SAL، سلسبيبل أمين: المصممة الرئيسية

جائزة بطل مطاعم الخدمة السريعة: Willy’s ، وائل الشرفا: الرئيس التنفيذي، ومحمد أنور: المدير التنفيذي للتكنولوجيا

جائزة رواد الأعمال الصاعدين: Reme-D، سلمى تمام: الرئيس التنفيذي، وعلي مجدي: رئيس قسم التشغيل الآلي

جائزة أفضل ثنائي للتعاون العملي والابتكار: Rology & Astrazeneca، عمرو أبو ريه: الرئيس التنفيذي، Rology، محمود الدفراوي: المدير الطبي، Rology ، معاذ حسام: المدير التنفيذي للأعمال، Rology، يارا عصام: شريك الأعمال الرقمية، Astrazeneca، ومحمد صابر: مسؤول علوم طبية لعلاج الأورام المناعية، Astrazeneca

• ” شهدت النسخة الرابعة حضورا اقليميا متميزا من حيث المشاريع المقدمة وأعضاء لجنة التحكيم”

الجدير بالذكر أن، مسابقة جوائز مصر لرواد الأعمال (EEA)، من تنظيم شركة ievents في نسختها الرابعة، تم تنظيمها بالتعاون مع شركة تطوير مصر العقارية كشريك استراتيجي، والبنك الراعي الرسمي EGBANK ، وشركتي Orange Egypt وPepsiCo الشركاء الرسميين للعام الرابع على التوالي، والشريك الإعلامي Startup Scene ، وشريك الأزياء الرسمي للعام الثالث على التوالي Concrete، وشريك الاستدامة Nestlé ، وشريك التمويل الاستهلاكي Seven ، وشريك العلاقات العامة والتواصل Influence Group، والجهة المستضيفة حسن علام القابضة والتي ساهمت في إقامة الحدث بالمتحف المصري الكبير ، بدعم من شركةMeta ، وبرعاية The Sage Experience وDina Iskander ، بالإضافة إلى شركاء النظام البيئي لـ EEA هذا العام، وهم شركة لوجيك للاستشارات (LOGIC Consulting) والغرفة التجارية الأمريكية بمصر .(AmCham Egypt)