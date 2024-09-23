الـ«كاف» يحدد موعد قرعة دور مجموعات دورى أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

حدد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم الـ«كاف»، موعد سحب قرعة دور المجموعات فى بطولتى دورى أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد «الكونفيدرالية».

وتقرر سحب قرعة دور مجموعات دورى الأبطال وكأس الكونفيدرالية، يوم 7 أكتوبر المقبل، فى مقر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم الـ«كاف» بالقاهرة.

وتبدأ المراسم بسحب قرعة دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، فى تمام الساعة الـواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، فيما تجرى عملية سحب قرعة دور مجموعات دورى أبطال إفريقيا، فى تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة أيضًا.

وتأهل فريق النادى الأهلى، حامل لقب النسخة الماضية، إلى دور مجموعات دورى أبطال إفريقيا، بعد تجاوز فريق جورماهيا الكينى بالفوز عليه ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة 3-0.

فيما تمكن فريق نادى الزمالك، حامل بطل النسخة الماضية، من الوصول إلى دور مجموعات الكونفيدرالية بعدما تخطى نظيره فريق الشرطة الكينى، فى الدور التمهيدى الثانى حيث فاز ذهابًا بـ1-0 وإيابًا 2-1.