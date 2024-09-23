قداسة البابا يستقبل رئيس مجلس إدارة بنك سايب

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين، أفضل نجيب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (بنك saib) وبرفقته طارق عبده نائب العضو المنتدب، والسيد سمير عثمان رئيس قطاع تطوير الأعمال البنكية، والسيد بيشوي بسكالس مدير الإدارة التنفيذي بالبنك.

جرى خلال الزيارة التعارف بين قداسة البابا ووفد البنك، إلى جانب بحث سبل التعاون بين البطريركية وبنك سايب.

حضر اللقاء الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا والشماس چوزيف رضا شماس قداسة البابا، وبعض أعضاء الإدارة المالية للبطريركية.