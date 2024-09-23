تعرف على لائحة السوبر الأفريقى فى حال تعادل الأهلى والزمالك

يلتقى فريقا الأهلى والزمالك فى كأس السوبر الأفريقى فى تمام الساعةالتاسعة مساء يوم «الجمعة» المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب «المملكة أرينا» بالمملكة العربية السعودية، وهى تُعد فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبى الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.

وتنص اللائحة على أنه حال تعادَل الفريقين، مع نهاية الوقت الأصلى، فسيتم اللجوء لركلات الجزاء الترجيحية مباشرة، ودون وقت اضافى على شوطين لتحديد الفائز، على أن يُسمح بخمسة تبديلات فى المباراة، ويمكن لكل فريق أن يكون لديه ما يصل إلى 9 بدلاء و9 مسئولين على مقاعد الاحتياط.