الغزاوى رئيسًا لبعثة الأهلى للقاء الزمالك فى السوبر الإفريقى بالسعودية

أعلن مجلس إدارة النادى الأهلى تكليف عضو مجلس الإدارة محمد الغزاوى، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى المملكة العربية السعودية يوم «الأربعاء» المقبل، لخوض مباراة السوبر الأفريقى أمام فريق نادى الزمالك، والمقرر إقامتها يوم «الجمعة» المقبل، بملعب «المملكة أرينا» بمدينة الرياض.

وقام الغزاوى بالتنسيق مع القائم بأعمال مدير الكرة بالنادى الأهلى سامى قمصان، فى كل ما يخص سفر وإقامة البعثة، وتوفير الأجواء التى تساعد الجهاز الفنى واللاعبين.

وتقرر سفر الأهلي إلى السعودية يوم «الأربعاء» المقبل، حيث يخوض الفريق مرانًا صباح يوم السفر على ملعب التتش قبل التحرك فى الرابعة عصرًا إلى السعودية، على أن يتدرب الفريق مرة واحدة فقط فى السعودية قبل خوض البطولة القوية التى سيتجدد فيها التنافس بين قطبى الكرة المصرية خارج السباق المحلى.