25 سبتمبر 1973 .. أول كمبيوتر شخصي لم تسمع به من قبل

فى 25 سبتمبر 1973 أعلنت شركة Micro Computer Machines of Canada عن حواسيبها الدقيقة MCM / 70 فى مؤتمر مستخدم للمبرمجين فى تورنتو. من المحتمل أن يكون أول جهاز تم تصنيعه تجاريا والذى يمكن اعتباره الآن جهاز كمبيوتر شخصى وهو جهاز MCM / 70 عملت الشركة عن كثب مع شركة Intel على تصميم أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها واستخدمت مبكرا معالج Intel 8008 والذى تم استخدام التصميم الأساسى له فى المستقبل Intel 8086 ومع ذلك، فشل فى توليد رأس المال الاستثمارى فى السوق الكندية. لم يكتسب الجهاز قبولا كبيرا فى السوق.