قداسة البابا يستقبل وزير التربية والتعليم

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الاثنين، محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

من جانبه عرض الوزير خلال اللقاء التوجه الجديد لمنظومة وزارة التربية والتعليم، من حيث الأفكار والأساليب الحديثة المتبعة في العملية التعليمية.

وأثنى قداسة البابا على رؤية الوزارة والجهود التي تبذلها في هذا السياق والتي تسهم في بناء الإنسان المصري بالشكل الذي نأمله في بلادنا.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى الاتجاه نحو وضع منهج يضم القيم والمبادئ الدينية المشتركة، ضمن مناهج التربية الدينية بهدف ترسيخ تلك القيم في المجتمع.

حضر اللقاء الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا.