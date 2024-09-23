معهد بحوث الصحة الحيوانية ببنها ينظم قافلة علاجية مجانية ..الثلاثاء القادم

انطلاقاً لمبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية ( بداية جديدة لبناء الإنسان ) وتحت رعاية معالي الوزير محافظ القليوبية ايمن عطية ؛ ينظم معهد بحوث الصحة الحيوانية فرع بنها برئاسة الدكتور ماريونت زغلول نصيف ؛ استاذ صحة الأغذية ولفيف من اساتذة المعهد والأطباء الباحثين، القافلة العلاجية المجانية وذلك بالتنسيق مع وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية وماجدة ابراهيم ؛ مدير عام تنمية الثروة الحيوانيّة بمديرية الزراعة وحضور ممثلين من المجلس القومي للمرأة ومدير التحالف المدني لحقوق الإنسان المستشارة داليا احمد عبد ربه ومدير العلاقات والتوعية، وحسام مشهور مدير عام العلاقات والتوعية بشركة المياه والصرف الصحي وذلك بمقر الجمعية الزراعية بقرية اجهور الكبرى مركز طوخ وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ / ٩ / ٢٠٢٤ والتي تخدم فئة كبيرة من المربيين وأصحاب مزارع الحلاب ومزارع الدواجن لتشخيص وعلاج بعض الأمراض وحل المشكلات الحقلية وزيادة وعي المربيين وابراز دورهم الأساسي في تنمية الثروة الحيوانيّة والداجنة لمحافظة القليوبية وبالتالي الدور الهام للحفاظ علي بناء إنسان سليم و غذاء صحي امن