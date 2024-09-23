جامعة بنها تنظم قوافل علاجية وصحية بقرية الرملة ضمن فاعليات مبادرة ” بداية ” 

واصلت جامعة بنها تنظيم القوافل المختلفة في إطار”مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان” مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية ، حيث نظمت الجامعة قوافل علاجية وتثقيف صحى بقرية الرملة بمركز بنها.

جاء ذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبتنسيق وتنظيم الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشاركت كليتي التمريض والعلاج الطبيعي بإشراف الدكتورة مروة مصطفي عميدة كلية التمريض ، والدكتور وليد طلعت القائم بأعمال عميد كلية العلاج الطبيعى ، والدكتورة فاتن شفيق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، قافلة علاجية ضمت تخصصات “ العظام ، والاطفال ، والأعصاب ” بالإضافة الى تنظيم ندوة صحية عن ” نحو حياة صحية أفضل قوام سليم وتغذية صحية” وشارك فى القافلة عدد من أعضاء التدريس بالكليتين وهم الأساتذة : هبه الله محمد سعيد زغلول بقسم العظام ، وهنادي عبدالله بقسم الاطفال ، وأحمد سمير بقسم الاعصاب.