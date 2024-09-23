لتحفيز لاعبيه.. الزمالك يصرف جميع المستحقات القديمة للاعبين قبل السوبر الأفريقى

أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، عن صرف جميع المستحقات القديمة لفريق الكرة الأول، قبل السفر إلى السعودية لمواجهة الأهلى فى السوبر الإفريقى، والمقرر له يوم “الجمعة” المقبل.

ومن جانبه، أكد أمين صندوق نادى الزمالك حسام المندوه، أن المجلس صرف المستحقات القديمة لجميع اللاعبين، فيما عدا الشروط الخاصة، قبل مواجهة السوبر الأفريقى.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره فريق النادى الأهلى، فى التاسعة مساء “الجمعة” المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب “المملكة آرينا” بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الأفريقى.

وتتوجه بعثة الزمالك غدًا “الثلاثاء”، إلى السعودية، وقبل موعد المباراة بثلاثة أيام حتى يتفادى اللاعبون الإرهاق قبل يوم المباراة المحدد لها يوم “الجمعة” المقبل.