ياسين الميكارى يسلم كولر تقريرا فنيا عن نقاط قوة الزمالك قبل السوبر الأفريقى

تسلم المدير الفنى للنادى الأهلى مارسيل كولر، تقريرًا من محلل الأداء فى جهازه المعاون ياسين الميكارى، بشأن فريق الزمالك وأبرز مقاطع الفيديو الخاصة بنقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق الأبيض، وأبرز الملاحظات التى دونها عن الفريق الأبيض سواء فى الوضعية الدفاعية أو الجومية، من أجل استغلالها فى وضع خطة المباراة وتحديد الطريقة التى سيعتمد عليها من أجل الفريق الأبيض فى لقاء السوبر الأفريقى.

ويتشاور كولر مع معاونيه، قبل الاستقرار على طريقة اللعب والأسلوب الخططى الذى ينوى تطبيقه، فى مباراة الزمالك من أجل فرض سيطرته والتحكم فى إيقاع اللعب فى تلك المواجهة الصعبة والمرتقبة، التى تحظى باهتمام إعلامى وجماهيرى غفير.