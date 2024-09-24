الأهلى يستأنف تدريباته اليوم قبل السفر للسعودية غدًا لمواجهة الزمالك

يستأنف فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى تدريباته الجماعية اليوم «الثلاثاء»، عقب انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون أمس «الاثنين»، تحضيراً لمباراة السوبر الأفريقى أمام الزمالك «الجمعة» المقبل، فى مباراة السوبر الأفريقى، بعد غلق ملف مباراتى جورماهيا الكينى فى دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا وحجز بطاقة الصعود إلى دور المجموعات، حيث سيضع برنامجا خاصا بمواجهة السوبر الأفريقى.

ويعكف كولر على مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة، خاصة مباراتيه أمام الشرطة الكينى فى دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية، من أجل الوقوف على خطة لعب الفريق الأبيض والتى وضعها المدير الفنى للأبيض، البرتغالى جوزيه جوميز، وطريقته فى بناء الهجمة واختراق صفوف المنافس، وأبرز اللاعبين الذين يعتمد عليهم فى رسم خططه الفنية.