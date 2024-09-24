تعرف على الموعد الجديد للسوبر المصرى فى الإمارات

استقر مسئولو الاتحاد المصرى لكرة القدم، على موعد جديد للسوبر المصرى بمشاركة 4 فرق فى العاصمة الإماراتية خلال أكتوبر المقبل.

وسوف يقام السوبر المصرى فى الإمارات من 19 إلى 25 أكتوبر المقبل، على أن تقام مباراتى نصف النهائى فى 20 من الشهر ومباراتى النهائى والمركز الثالث فى 24 أكتوبر.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن تأجيل انطلاقة دور المجموعات لبطولتى دورى أبطال أفريقيا، والكونفيرالية، ساهم بشكل كبير فى حل مشكلة تحديد موعد السوبر المصرى فى الإمارات.

وسيواجه النادى الأهلي، بطل الدورى المصرى، نظيره سيراميكا كليوباترا، بطل كأس الرابطة فى نصف نهائى كأس السوبر المصرى.

فيما يواجه نادى بيراميدز، بطل كأس مصر فريق نادى الزمالك، صاحب الكارت الذهبى، فى نصف نهائى كأس السوبر المصرى فى أبو ظبى.

ويلعب الفائزان من مباراتى نصف النهائى، فى نهائى السوبر المصرى، والخاسران على المركز الثالث فى 24 أكتوبر المقبل.