رئيس جامعة بنها الأهلية: الإنتهاء من كافة الإستعدادات للعام الدراسى الجديد

رئيس جامعة بنها الأهلية: الإنتهاء من كافة الإستعدادات للعام الدراسى الجديد وتوفير سبل الراحة للطلاب

عقد مجلس جامعة بنها الأهلية اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة وبحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الحكومية والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية ، والدكتور كريم الدش نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية ، والدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال ، ومديري البرامج ، وأمين عام الجامعة وأمين الجامعة المساعد.

واستهل الدكتور تامر سمير الجلسة بتقديم الشكر باسم مجلس الجامعة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه بالنهوض بالمجتمع والإنسان المصرى من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف بناء الإنسان صحيا واجتماعيا وعلميا وثقافيا وكان آخرها مبادرة ” بداية ” للتنمية البشرية ” والتي تضم برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل جميع الفئات العمرية.

وأكد رئيس الجامعة على مشاركة جامعة بنها الأهلية في مبادرة بداية من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة والتي ترتكز على بناء الوعى وتنمية قيم الانتماء والولاء للوطن وإعداد أجيال جديدة قادرة على المشاركة فى التنمية الشاملة.

من ناحية اخرى استعرض رئيس الجامعة الاستعدادات الخاصة ببدء العام الأكاديمي 2024/2025 ، والانتهاء من إعداد الجداول الدراسية للبرامج ، وخطة الأنشطة الطلابية، مشدداً على ضرورة توافر كافة الإمكانات الفنية والتجهيزات اللوجستية بالمعامل وقاعات المحاضرات والورش لضمان سير العملية التعليمية على النحو الذي يتوافق مع احتياجات الطلاب.

وأكد الدكتور تامر سمير أن الجامعة حريصة على توفير كافة سبل الراحة لأبنائها الطلاب بالشكل الذى يليق بسمعة ومكانة جامعة بنها الأهلية والتى تستهدف تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب وإعداد خريج قادر على المنافسة ومواكبة متطلبات سوق العمل.