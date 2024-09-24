تبدأ من أول يوم دراسي و100 جنيه للمادة “.. التعليم تطالب المدارس بتفعيل مجموعات التقوية

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات والادارات التعليمية ، بضرروة تفعيل مجموعات التقوية والدعم التعليمى بجميع المدارس على مختلف مراحلها، على أن يتم إعلان جدول الحصص الخاص بالمجموعات فى مكان واضح المدرسة، وذلك لتحقيق أكبر استفادة منها كبديل للدروس الخصوصية.

فيما شددت المديريات التعليمية على وضع سعر مناسب للحصة بالمجموعة المدرسية للطلاب ، وبما يتناسب مع الظروف المادية للطلاب والمنطقة، مؤكدة أن مجموعات التقوية والدعم التعليمى اختيارية للطلاب.

وأكدت المديريات ، على ضرورة تحديد المدة الزمنية المخصصة للمجموعة بـ ساعتين أسبوعيا، وفقا للخطة التعليمية المحددة للمواد الدراسية، على أن يتم ذلك بمشاركة المعلمين العاملين بالمدرسة، والقائمين على التدريس بالمجموعات بشكل اختياريا لهم ، وفي حال عدم تقدم جميع معلمي إحدى المواد بالمدرسة للتدريس بالمجموعات، يجوز لمدير المدرسة الاستعانة بمعلمين آخرين من مدرسة أخرى تتبع نفس الإدارة التعليمية، بالتنسيق مع مدير الإدارة التعليمية.

ويذكر أن محمد عبداللطيف ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كان قد أصدر

القرار الوزاري رقم (١٤٩) بتاريخ ١/ ٩/ ٢٠٢٤ بشأن آليات تنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمي، وذلك في إطار حزمة متكاملة من الآليات التي تنتهجها الوزارة مع بداية العام الدراسي الجديد لتقديم منظومة تعليمية أفضل جودة للطلاب داخل المدرسة، ونص القرار على أن يستبدل مسمى مجموعات الدعم المدرسي إلى مسمى (مجموعات التقوية والدعم التعليمي)، وأن تكون اختيارية في المواد الدراسية لجميع صفوف النقل والشهادتين الإعدادية والثانوية العامة؛ بهدف تحسين المستوى الدراسي لمن يرغب من الطلاب بتلك المواد، وذلك بمقابل مادي مناسب، يكون تحديده على أساس مقابل الحصة الواحدة، ويعتمد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة قيمة مبلغ اشتراك الحصة الواحدة، على ألا تتجاوز قيمة اشتراك المجموعة 100 جنيه للطالب الواحد في الحصة، على أن تعد إدارة المدرسة جدولًا بحصص المجموعات، بحيث تبدأ من أول يوم دراسي، وفي غير مواعيد الدراسة النظامية، كما نص القرار أيضا على أن تحدد إدارة المدرسة موعد بدء ونهاية مجموعات التقوية والدعم التعليمي لكل فصل دراسي، وتعلن عن ذلك، على ألا تقل الفترة بين الإعلان، وبداية المجموعات عن أسبوع واحد.

كما تضمن القرار أن تختص إدارة المدرسة بتحديد العدد الإجمالي للطلاب في المجموعة الواحدة، وتحديد قيمة الاشتراك لكل مجموعة، على ألا يتجاوز العدد الإجمالي للطلاب – في أي مجموعة دراسية – (٢٥) طالبًا للمجموعة الواحدة، ويجوز استثناء بعض الحالات الخاصة في حالة تعذر توفير مواعيد بديلة لتتجاوز هذا العدد على أن يُراعى تخصيص الأعداد الزائدة للفئات المنصوص عليها فى هذا القرار، وكذا الفئات المعفاة، والمستثناة من دفع قيمة الاشتراك.

ويجوز لمجلس إدارة المدرسة تحديد مبلغ مقابل حافز اشتراك إضافي للمجموعات المتميزة بما لا يتجاوز (٥٠) جنيها مصريا، ويُطبق ذلك الحافز على المجموعات التي لا يزيد عدد طلابها على (۱۰) طلاب.